Загарбники атакують біля Торецька та штурмують на Покровському напрямку: карта фронту 1 березня

Протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. Найбільше ворожі сили штурмували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі. Намагався просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки.

Вчора ворожі сили двічі штурмовими діями намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії російських окупантів у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

ЗСУ відбили 16 ворожих атак на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 8 ворожих наступальних дій. Противник зосереджував зусилля у районах населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог тричі намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку, в районах Привільного та Рівнополя.

На Оріхівському напрямку, в районах П’ятихаток та Кам’янського, загарбники здійснили три атаки позицій наших захисників.

На Придніпровському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.