Окупанти активізувалися в напрямку Краматорська: карта бойових дій станом на 1 липня

Російські військові не відмовилися від своїх загарбницьких цілей та продовжують спроби захоплення міст на Донбасі. Наразі тривають запеклі бої за кожен клаптик української землі.

Найгарячіше у східних областях України. Водночас північні – потерпають від регулярних обстрілів, пише 24 канал.

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Так виглядає карта бойових дій станом на 1 липня / Скриншот Liveuamap

Окупанти гатять по позиціях ЗСУ

Російській армії важко даються наступальні дії. Наші відважні військові практично завжди відбивають усі наступи та завдають ворогу серйозних втрат. То ж цієї доби окупанти більше обстрілювали позиції Збройних Сил України, ніж наступали.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, наші бійці біля Сіверська, Білогорівки, Лисичанська та Вовчоярівки на Лисичанському напрямку потрапили під вогонь ствольної та реактивної артилерії. Росіяни досі без успішно намагаються взяти важливу трасу Лисичанськ – Бахмут.

До речі, на Краматорському напрямку росіяни активізували бойові дії.



Яка ситуація у Лисичанську / Скриншот Liveuamap

На Бахмутському напрямку окупанти гатили з артилерії по Берестовому, Яковлівці, Відродженні, Майорську та Вуглегірській ТЕС. Зараз вони намагаються покращити тактичне положення біля Покровська, але поки безрезультатно.

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Оборона та штурм: яка ситуація на інших напрямках

Оборону російські загарбники ведуть на Слов'янському напрямку. Там вони перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення.

На Донецькому напрямку ворог докладає всіх зусиль, щоб оточити підрозділи ЗСУ в районі Лисичанська з півдня та заходу. У мріях росіян – повний контроль над Луганською областю. Крім того, окупанти ведуть штурмові дії, щоб заблокувати логістичне забезпечення українських підрозділів.

Раніше зайняті позиції росіяни обороняють на Харківському напрямку. Вони систематично обстрілюють ЗСУ, щоб скувати їхні дії.



Карта бойових дій в Україні / Скриншот Liveuamap

Зауважимо, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямку росіяни обстрілюють ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії, а також мінометів.

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