ЗСУ знищили гелікоптери та 45 ракет ворога: карта бойових дій станом на 1 листопада
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території. Втім, Збройні Сили України продовжують нищити загарбників та виганяти їх з нашої землі.
Ворог не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. До того ж противник завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.
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Ворог атакує Україну
Протягом минулої доби ворог завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ударів зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.
Яка ситуація на фронті
Загарбники здійснювали обстріли:
- на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне;
- на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка;
- на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове;
- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар;
- на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка.
- На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
Де ЗСУ нищать загарбників: дивіться карту
ЗСУ нищать окупантів
Українські захисники протягом минулої доби завдали по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника.
На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.
Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.
У росіян великі втрати
- Українські захисники деокупували селище Невське, що на Луганщині. Вони ліквідували одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".
- У російському Бєлгороді мешканці скаржаться поліцейським на цинкові труни з пакетами, які розкидані в місті.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ліквідували приблизно 300 безпілотників. Таким чином, військові знищують й іранські дрони, які використовує Росія.
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