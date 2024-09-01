Понад пів сотні штурмів ворожої армії на Покровському напрямку: карта бойових дій 1 вересня

Збройні Сили України 921 добу дають відсіч російським окупантам на фронті. Ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках.

Загалом протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень. Ворог продовжує свої активні штурмові дії на Покровському, а також на Куп'янському та Краматорському напрямках.

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Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 2 ворожих атаки, в районах Липців і Вовчанська.

На Куп'янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку Росії за добу добігла 24. В Генштабі зазначили, що Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 18 атак окупантів в районах 9 різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Зазначається, що основні свої зусилля противник направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито 9 штурмових дій поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 20 спроб ворога прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. За даними Генштабу ЗСУ, біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень.

Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нь'ю-Йорк та Торецьк.

Що відбувається поблизу Нь'ю-Йорка та Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Генштаб ЗСУ повідомив, що найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка – 6, 20 та 10 відповідно.

Найбільше штурмів ворога було в районі Гродівки, Новогродівки і Михайлівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші воїни відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де загарбники 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Так, найактивніше ворог діяв біля Георгіївки, де за добу провів 13 штурмових дій.

На Времівському напрямку армія країни-агресорки 11 разів атакувала українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось 4 бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два – в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали 3 атаки вояк збройних сил Росії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Також в Генштабі ЗСУ додали, що триває операція у Курській області. Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.