Найважче протистояння – на Донеччині та Луганщині: карта бойових дій станом на 10 травня

Вже 76 днів українські бійці протистоять навалі росіян. Найзапекліші бої станом на 10 травня тривають у Східній операційні зоні: на Донецькому та Слобожанському напрямках, а також заводі "Азовсталь".

Про ситуацію на головних напрямках на фронті розповіли вранці 10 травня в українському Генштабі. У ЗСУ повторюють: мета ворога – повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а також – утримання сухопутного коридору з Кримом.

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Яка ситуація на основних напрямках

Ворог застосовує артилерію по всій лінії зіткнення. Також велика ймовірність завдання ракетних ударів по цивільній та військовій інфраструктурі в українських областях.

Можливо, росіяни здійснять диверсії на хімічних підприємствах, аби звинуватити в цьому українських військових.

Сіверський напрямок

Противники посилено охороняють кордон в Брянській та Сумській областях. Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню прикордонні населені пункти. Мовиться про Велику Писарівку, Білопілля, Краснопілля та Юнаківку Сумської області.

Очікується, що росіяни проводитимуть демонстративні дії на цьому напрямку, аби скувати наші підрозділи і не допустити їхнє переміщення.

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Слобожанський напрям

Ворог підтримує у повній готовності підрозділи та сили ППО на території Бєлгородської області. Головна мета агресора – не допустити просування наших військ у напрямку державного кордону. На Ізюмському напрямку противник поповнював запаси пального та боєприпасів.

Донецький напрям

Російські війська готуються до наступу до Лимана та Сєвєродонецька. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє Сєвєродонецького району Луганщини. Також запекле протистояння в районі Кам'янки Ясинуватського району Донецької області.

Південнобузький напрям

Ворог продовжує застосовувати артилерію та авіацію проти "Азовсталі". Тривають бойові дії.

Тут ворог не проводив активних бойових дій, проте обстрілював наші війська. Також росіяни готуються до штурмових дій, аби покращити своє тактичне положення.

Корабельні угруповання Росії ізолюють райони бойових дій та завдають ракетні удари. Також вони блокують цивільне судноплавство.

Волинський та Поліський напрями

Тут активних дій не було. Білоруські війська прикривають державний кордон Брестській та Гомельській областях.

Мапа бойових дій в Україні на 10 травня / Фото Liveuamap

Які успіхи наших військових на Донеччині та Луганщині

Українські захисники успішно відбили 15 атак ворога.

Знищили:

– 1 зенітний ракетний комплекс,

– 9 танків,

– 3 артилерійські системи,

– 25 одиниць бойової броньованої техніки,

– 3 одиниці спеціальної інженерної техніки,

– 3 автомобілі ворога.

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