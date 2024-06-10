Ситуація на Куп'янському та Курахівському напрямках напружена: карта бойових дій на 10 червня

Триває 838 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони України роблять усе для виснаження бойового потенціалу Росії та стабілізації обстановки на фронті.

Від початку поточної доби, 10 червня, на фронті вже відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни здійснили 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої авіаційної бомби. Окрім того, вони завдали 52 удари дронами-камікадзе, і ще понад 650 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти.

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Ситуація на фронті

Наросійська армія жодних активних наступальних дій не проводила. Там ситуація під контролем Сил оборони України. Наросіяни також не проводили активних дій. На цьому відрізку фронту вони здійснюють перегрупування військ.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку поточної доби там вже відбулося сім боєзіткнень у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. ЗСУ відбили 5 ворожих атак. Ще 2 бойові зіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

Поблизу Степової Новоселівки та Піщаного тривають бойові дії: дивіться на карті

Наукраїнська армія успішно відбила 7 атак біля Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

НаРосія зазнала невдачі при 3 спробах наблизитися до позицій ЗСУ в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Українська армія не допустила втрат своїх позицій.

Росія тричі атакувала на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Наукраїнська армія відбила 2 російські атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Росіяни безуспішно атакували у районі Кліщіївки та Андріївки: дивіться на карті

Наз початку поточної доби відбулося 4 бойових зіткнення. 2 атаки росіян в районі Новопокровського ЗСУ відбили. Наразі ще тривають бойові дії поблизу Євгенівки та Новопокровського. На щастя, там ситуація під контролем Сил Оборони України.

Поблизу Євгенівки та Новопокровського тривають бойові дії: дивіться на карті

Наситуація напружена. Від початку цієї доби Росія 10 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. 9 спроб відбито, але ще триває бій поблизу Костянтинівки.

Біля Костянтинівки триває бойове зіткнення: дивіться на карті

Наросійські угрупування здійснили 1 безуспішну атаку біля села Копані. ЗСУ не допустили втрат займаних позицій.

Росіяни атакували поблизу села Копані: дивіться на карті

Наукраїнська армія відбила одну атаку росіян на північ від Кринок.

Росія атакувала позиції ЗСУ біля Кринок: дивіться на карті

На решті напрямків обстановка суттєво не змінилася.