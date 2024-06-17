Росіяни в оточенні у Вовчанську, бої під Кремінною: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту тривають бої, проте на деяких ділянках ситуація особливо складна через постійні спроби ворога вести штурмові дії. Найзапекліші бої тривають на Харківському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 10 по 16 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Оточення росіян у Вовчанську

На півночі Харківщини тривають бої, проте зміни на карті, які з'явилися впродовж минулого тижня, як зазначають аналітики DeepState, є уточненнями. Мова йде про окуповані території на північний схід від Вовчанська, проте цікавим є уточнення у самому місті.

Річ у тім, що так звані російські воєнкори та інші пропагандисти почали поширювати повідомлення про те, що ворог потрапив в оточення на агрегатному заводі. Окупанти, які перебувають там є повністю відрізаними від шляхів постачання, а Сили оборони завдають постійних ударів, що призводить до втрат живої сили.

Абсолютну більшість міста Вовчанськ контролюють Сили оборони.





Ситуація в районі Вовчанська / Карта DeepStateMAP

У напрямку Харкова лінія фронту не зазнала жодних змін, проте там тривають бої – росіяни намагаються штурмувати село Липці.

Контратака в Серебрянському лісництві

З осені 2022 року, коли лінія фронту після контрнаступу ЗСУ зупинилася неподалік міста Кремінна, Серебрянське лісництво стало полем запеклих боїв, проте останнім часом змін на карті в цьому районі не було. Усе змінилося минулого тижня.

Спершу з'явилися повідомлення про просування 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" на цій ділянці, проте пізніше сама бригада уточнила – мова йде про контратаку, проведену ще у квітні цього року. Проте про неї не повідомляли тоді з огляду на важливість інформаційної тиші в таких умовах.

12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві. В результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 кілометр в глибину та на 2 кілометри по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку,

– йдеться у повідомленні бригади.





Зміни в районі Серебрянського лісництва / Карта DeepStateMAP

Штурми росіян на Сіверському напрямку

Про Сіверський напрямок у щотижневих оглядах ми не часто згадуємо, оскільки тривалий час змін на цьому напрямку не було. Та це не означає, що там не тривали бої. Там росіяни посилили свої атаки.

Упродовж минулого тижня росіяни вели штурмові дії у напрямках сіл Виїмка та Роздолівка. На жаль, росіяни підійшли до останнього впритул. Щодо мети посилення атак на цьому напрямку, то їх може бути дві: наступ на Сіверськ або ж розосередження українських військ, які тримають оборону на інших напрямках.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація в Часовому Яру

Одна з чи не найгарячіших точок на лінії фронту – місто Часів Яр. Тижнем раніше росіяни прорвалися у місто та навіть змогли просунутися на кілька вулиць. Проте минулого тижня Сили Оборони не допустили жодного ворожого просування у місті. Натомість складною є ситуація на околицях. Зокрема, росіяни просунулися на південь від Богданівки у напрямку Часового Яру. Також ворог окупував село Іванівське, за яке упродовж кількох місяців точилися бої.

Натомість у районі Кліщіївки вдалося відбити втрачені раніше позиції Сил оборони.



Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку росіяни намагаються тиснути одразу в кількох напрямках. Наприклад, у районі Архангельського росіяни намагаються просуватися на північ. Іншим напрямком для наступу є траса Покровськ – Костянтинівка. Станом на 17 червня відстань від передових позицій до траси становить менш ніж 8 кілометрів. Росіяни майже повністю захопили село Новоалександрівка та намагаються просуватися до Воздвиженки, щоб звідти вийти на трасу.





Ситуація в районі траси Покровськ – Костянтинівка / Карта DeepStateMAP

Також росіяни ведуть наступальні дії в напрямку Лозуватського та Сокола. Також минулого тижня ворог окупував село Новопокровське та намагався просуватися в районі Новоселівки Першої, проте там закріпитися ворожим військам завадили Сили оборони.

З Нетайлового росіяни ведуть наступ на третій напрямок – на дорогу до Селидового, а звідти – до Покровська. Зараз ціллю росіян є село Карлівка.





Ситуація на ділянці Новопокровське – Нетайлове / Карта DeepStateMAP

Бої в Красногорівці

На Курахівському напрямку основні зусилля росіян зосередженні на захоплення міста Красногорівка. Зокрема протягом минулого тижня ворог просунувся на півдні міста, а південні околиці перейшли у сіру зону. Тобто південну частину міста, на жаль, Сили оборони не контролюють. Проте просування ворога у центральній частині міста ускладнене.



Ситуація в Красногорівці / Карта DeepStateMAP

Штурми Старомайорського

Росіяни вже котрий тиждень тиснуть на Времівському напрямку на села, звільнені минулого року під час літньої кампанії ЗСУ. Окупанти намагаються тиснути на Старомайорське та Урожайне.

Раніше ворогу вдалося прорватися у саме село, минулого тижня у результаті штурмових дій окупанти просунулися. Більшість села окупована росіянами знову.





Ситуація в Старомайорському / Карта DeepStateMAP

Підтримувати армію – завдання №1

Упродовж минулого тижня лінія фронту не змінилася на Куп'янському, Лиманському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, проте це не означає, що бої там не тривають. Так само росіяни продовжують терор прикордоння Чернігівщини та Сумщини, Херсонщини та Дніпропетровщини, обстрілюючи міста та села з артилерії та РСЗВ.

Як би хто не втомився від війни, скласти руки й нічого не робити – неможливо. Ми дали відсіч росіянам у 2022 році так, що тепер Путін заявляє, що нібито захоплення Києва не було метою російських військ. Наші воїни звільнили більшість окупованої Харківщини та повернули під контроль Херсон. Тепер же кремлівський диктатор каже, що нібито "готовий до переговорів", але хоче отримати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області повністю (включно з Херсоном і Запоріжжям). А завтра він вимагатиме Харків, Суми та Чернігів?

Єдиною гарантією миру для нашої країни та чи не найкращими перемовниками є наші воїни. Їм зараз складно. Але ще більше ускладнити ситуацію може відсутність підтримки в тилу, тому не можна цього допустити.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.