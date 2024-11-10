Сили оборони відновили позиції на Покровському напрямку: карта бойових дій на 10 листопада

Упродовж доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Найбільше атак відбулось на Курахівському напрямку.

Про ситуцацію на фронті розповідає 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Удари ворога

Росія атакувала позиції українських підрозділів та населені пункти двома ракетними ударами, використавши дві ракети, також завдала 78 авіаударів, зокрема скинула 134 КАБи.

Здійснила понад 5 тисяч обстрілів, з них 112 із РСЗВ та задіяла близько 1600 дронів-камікадзе.

Авіаудари росіяни здійснили, зокрема у районах населених пунктів Харків, Одноробівка, Ветеринарне, Козача Лопань, Бочкове, Охрімівка, Куп'янськ, Новоплатонівка та Загризове Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Терни, Ямполівка, Сіверськ, Дружба, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград, Петрівка, Григорівка, Дальнє, Роздольне, Зелене Поле та Велика Новосілка Донецької області; Темирівка, Таврійське та Мала Токмачка Запорізької області.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Росія двічі проводила наступальні дії в районі Вовчанська.



На Куп'янському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.



На Лиманському напрямку українські захисники зупинили 15 російських атак. Основні зусилля РФ концентрувала в районах Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.



На Сіверському напрямку українські підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.





На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби окупантів просунутись поблизу Білої Гори та Ступочок.





На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації Росія 9 разів намагалася просунутися у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки.



На Покровському напрямку Сили оборони відбили 39 атак, найбільше російські війська атакують неподалік Променя, Лисівки та Григорівки.



На Курахівському напрямку російська армія 40 разів намагалася прорвати українську оборону в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.



На Времівського напрямку Сили оборони зупинили 5 атак ворога в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки.



На Оріхівському напрямку армія росіяни один раз штурмували позиції Сил оборони в напрямку Новоандріївки.



На Придніпровському напрямку Росія 3 рази намагалася захопити українські позиції – без результатів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування російських наступальних угруповань не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю Росія зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артобстріли.

В Курській області Росія провела 23 штурми позицій українських підрозділів.