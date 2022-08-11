Невдалі штурми ворога біля Бахмутського та Зайцевого: карта бойових дій станом на 11 серпня

Українські захисники борються за кожен метр рідної землі. Найбільш напружені бої відбуваються зараз у Східній операційній зоні.

Про те, що відбувається на фронті, 11 серпня розповів Генштаб ЗСУ. Про ситуацію на головних напрямках – читайте нижче.

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Що відбувається біля кордонів України на Півночі

Підрозділи білоруської армії виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському напрямку росіяни знову обстріляли прикордонні населені пункти. Вогонь відкривали по Логах Чернігівської області, а також по Ворожбі, Мезенівці, Грабовському і Славгороді Сумської області.

На Харківському напрямку путінські солдати відкривали вогонь неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.



Ситуація в Україні / Карта Liveuamap

Ситуація на Сході України

На Слов'янському напрямку росіяни стріляли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших. На Краматорському – "гаряче" було біля Сіверська, Верхньокам'янського, Серебрянки та Григорівки.

Окупанти намагалися наступати на Григорівку та Верхньокам'янське, але без успішно. Наразі бойові дії тривають в районі Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку ворог проводив розвідку боєм поблизу Яковлівки, але відважні Збройні Сили України відігнали загарбників назад. Крім того, росіяни вели наступ та штурм неподалік Бахмутського та Зайцевого, але були змушені відступити з втратами. Зараз активні бої точаться в районах Вершини та Дачі.

росіяни гатили з артилерії по населених пунктах Авдіївського напрямку. Зараз ворог веде наступ у напрямку Мар'їнки та Пісків. ЗСУ намагаються вибити путінських солдатів, тому бойові дії тривають.



Бойові дії на Донбасі / Карта Liveuamap

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вороже військо відкривало вогонь зі ствольної, реактивної артилерії по Новомихайлівці, Малій Токмачці, Малинівці, Лук'янівському, Вугледарі, Новоданилівці, Времівці, Білогір'ї тощо.

Загарбники намагалися наступати біля Павлівки, але наші захисники рішуче придушили ці спроби.



Ситуація на Сході України / Карта Liveuamap

Обстріли Півдня

На Південнобузькому напрямку росіяни докладають максимальних зусиль, щоб стримати ЗСУ від просування. Також ворог активно проводить повітряну розвідку.

Загарбники обстріляли цивільну та військову інфраструктури у Миколаєві, Українці, Прибузькому, Степової Долини, Благодатного, Веселого Кута, Кобзарців, Білої Криниці тощо.

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