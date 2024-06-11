Росіяни особливо активні на Лиманському та Покровському напрямках: карта бойових дій 11 червня
Джерело:Генштаб
Триває 839 доба оборони України від російських загарбників. З початку поточної доби, 11 червня, по всій лінії фронту вже зафіксували 37 бойових зіткнень.
У Генштабі розповіли, що російська армія уже двічі вдарила ракетами, здійснила 4 авіаційні удари із застосуванням 10 керованих авіабомб та атакувала 40 дронами-камікадзе. Окрім цього, вона приблизно 500 разів обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти.
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Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку наразі росіяни атакують в напрямку Вовчанська. Атака триває, але, на щастя, ситуація контрольована.
Росія атакує в напрямку Вовчанська: дивіться на картіНа Куп’янському напрямку українські захисники відбивають 2 російські атаки поблизу Берестового. Там ситуація також під контролем.
Триває атака поблизу Берестового: дивіться на картіНа Лиманському напрямку ЗСУ відбивали 8 атак окупантів. Росіяни зосереджують свої зусилля неподалік Тернів. Там уже відбито 1 штурм, ще 3 бойових зіткнення продовжуються. Також тривають бойові дії поблизу Дружелюбівки, Невського та Григорівки.
Росія концентрує свої сили біля Тернів: дивіться на картіНа Сіверському напрямку українська армія успішно відбила 5 спроб окупантів просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. Наразі триває 1 бойове зіткнення біля Виїмки.
Триває бій поблизу Виїмки: дивіться на картіНа Краматорському напрямку з початку поточної доби зафіксовано 3 штурми противника. Один із них поблизу Часового Яру відбито, але бойові зіткнення ще тривають в районах Кліщіївки та Андріївки.
Тривають бої поблизу Кліщіївки та Андріївки: дивіться на картіНа Покровському напрямку українська армія не допускає просування російських військ вглиб нашої території. Росія намагається прорвати нашу оборону поблизу Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. Зараз триває 7 боєзіткнень. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку триває 7 бойових зіткнень: дивіться на картіНа Курахівському напрямку російська армія 2 рази розпочинала штурмові дії. Біля Парасковіївки ЗСУ атаку успішно відбили. Наразі триває бій поблизу Красногорівки.
Триває бойове зіткнення поблизу Красногорівки: дивіться на карті
Тривають бої біля Чарівного: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази спробували покращити своє тактичне положення біля Малої Токмачки і Щербаків.
Росіяни хотіли покращити своє становище біля Малої Токмачки і Щербаків: дивіться на картіНа решті напрямків обстановка суттєво не змінилася.