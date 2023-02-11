Ворог активно обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії фронту: карта бойових дій за 11 лютого

Російські війська невпинно намагаються наступати на Сході. Окупанти прагнуть прорвати оборону наших захисників на Бахмутському напрямку.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 11 лютого доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Обстріли не вщухають

Протягом минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснивши пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час нього ворог застосував:

32 зенітних керованих ракети С-300,

74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками.

Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахід-136". 22 дрони вдалося збити. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на фронтах

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області,

Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.

Північ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань немає.

Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Схід

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

Південь

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

У місті Мелітополь, колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректись громадянства України, написавши відповідну заяву.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили,

склад боєприпасів,

позицію зенітно-ракетного комплексу,

а також 3 інших важливих об'єкти противника.

Додамо, що станом на 11 лютого росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу.