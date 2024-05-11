Росіяни наступають на Харківщині та тиснуть на інших напрямках: карта бойових дій на 11 травня

Росія активізувала свої зусилля із захоплення українських територій та почала наступ на Харківщині. Водночас наші військові дають ворогу відсіч на усіх напрямках фронту.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Ситуація на напрямках фронту

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Нанаші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

Ситуація на Харківщині: дивіться карту

Навідбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Наші воїни відбивають атаки: дивіться карту

НаСили оборони відбили 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області. Навідбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Навдалося відбити 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбили 24 атаки: дивіться карту

НаСили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони стримують ворога: дивіться карту

Наші військові завдають ударів

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.

Наворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Наросіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ.