Майже 140 атак, найскладніше – на Покровському напрямку та Курщині: карта фронту 11 лютого
- За 10 лютого на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень, 100 авіаударів, майже 6 тисяч обстрілів та атаки 2853 дронами-камікадзе.
- Найскладніші ситуації на Покровському та Курському напрямках, де ЗСУ відбили 47 та 27 атак відповідно.
Триває 1084 доба боротьби проти повномасштабної агресії Росії. За 10 лютого на фронті було зафіксовано 139 бойових зіткнень.
Окрім того, росіяни цього дня здійснили 100 авіаударів із застосуванням 140 КАБів і майже 6 тисяч обстрілів, із яких 200 – із РСЗВ, а також атакували 2853 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку окупанти 4 рази штурмували позиції ЗСУ в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку зафіксували 9 атак ворога. Українська армія відбивала штурмові дії Росії біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.
Росіяни атакували біля Кіндрашівки: дивіться на карті
На Лиманському напрямку Росія атакувала 12 разів. Ворожі війська здійснювали спроби просунутися поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.
Ворог намагався просунутися біля Тернів: дивіться на карті
На Сіверському напрямку біля населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка було зафіксовано 6 атак.
На Краматорському напрямку було 8 боєзіткнень біля Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.
Були зіткнення біля Часового Яру: дивіться на карті
На Торецькому напрямку Росія атакувала 11 разів біля Торецька та Щербинівки.
Росія атакувала біля Торецька: дивіться на карті
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових і наступальних дій російської армії поблизу населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.
Ворог штурмував біля Миролюбівки: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку окупанти 12 разів атакували українські позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.
Ситуація на фронті станом на 11 лютого / Карти Генштабу
На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.
В операційній зоні на Курщині ЗСУ відбили 27 атак росіян.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.