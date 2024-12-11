Зафіксовано понад 200 атак, найбільше – у напрямку Покровська: карта бойових дій 11 грудня

Російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на сході нашої країни. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, 22 авіаудари, а також здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів.

До теми Ще 1400 окупантів і 69 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 11 грудня

Як змінилася лінія фронту за останню добу

На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.

Яка ситуація поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.

Що відбувається біля Греківки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.

Росіяни активно штурмували населені пункти на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.

ЗСУ відбили ворожу атаку біля Сонцівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки.

Як змінився фронт біля Веселого Гаю: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П'ятихаток.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів п'ять разів, успіху ці дії їм не принесли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.