Окупанти готуються до "оборони" на лівобережжі Херсонщини: карта бойових дій за 12 листопада

12 листопада 2022 , 08:32
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Джерело:

Deep State Map

Українські захисники дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Найскладнішою ситуація залишається на Донеччині. На Півдні продовжується просування ЗСУ.

Про актуальні події на фронті доповіли в Генштабі ЗСУ. Далі можна побачити карту бойових дій.

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ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на Півдні

У звільнених населених пунктах Херсонської області українські військові проводять стабілізаційні заходи. Натомість окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання оборони на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території.

Ситуація на Півдні: карта

Водночас росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Росіяни наступають біля Бахмута: карта

За добу окупанти завдали 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Загальна ситуація на всіх напрямках

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась. Росіяни та білоруси формують угруповання військ на території республіки Білорусь. 
  • На інших напрямках ворог здійснював обстріли. Наприклад, на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Вільхуватка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кислівка, Крохмальне, Макіївка, Невське, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; Берестове, Куп’янськ і Табаївка на Харківщині та Серебрянка і Терни Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Водяне, Кам’янка, Костянтинівка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське і Новомихайлівка на Донеччині;
  • на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Нескучне, Павлівка та Пречистівка Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Дорожнянка, Гуляйполе, Зелений Гай, Малинівка, Ольгівське, Степове, Чарівне, Червоне та Щербаки Запорізької області;
  • на Південнобузькому напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка і Новоолександрівка на Херсонщині.

Карта бойових дій:

Ворог зазнає втрат

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ 10 листопада вразили район зосередження окупантів у Запорізькій області. Відтак окупанти втратили пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.

  • Українська авіація вдарила по росіянах 16 разів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.
  • Знищено 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.

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Автор: Ольга Музика