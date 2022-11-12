Окупанти готуються до "оборони" на лівобережжі Херсонщини: карта бойових дій за 12 листопада
Джерело:Deep State Map
Українські захисники дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Найскладнішою ситуація залишається на Донеччині. На Півдні продовжується просування ЗСУ.
Про актуальні події на фронті доповіли в Генштабі ЗСУ. Далі можна побачити карту бойових дій.
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ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на Півдні
У звільнених населених пунктах Херсонської області українські військові проводять стабілізаційні заходи. Натомість окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання оборони на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території.
Ситуація на Півдні: карта
Водночас росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Росіяни наступають біля Бахмута: карта
За добу окупанти завдали 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Загальна ситуація на всіх напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась. Росіяни та білоруси формують угруповання військ на території республіки Білорусь.
- На інших напрямках ворог здійснював обстріли. Наприклад, на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Вільхуватка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;
- на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кислівка, Крохмальне, Макіївка, Невське, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; Берестове, Куп’янськ і Табаївка на Харківщині та Серебрянка і Терни Донецької області;
- на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Водяне, Кам’янка, Костянтинівка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське і Новомихайлівка на Донеччині;
- на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Нескучне, Павлівка та Пречистівка Донецької області;
- на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Дорожнянка, Гуляйполе, Зелений Гай, Малинівка, Ольгівське, Степове, Чарівне, Червоне та Щербаки Запорізької області;
- на Південнобузькому напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка і Новоолександрівка на Херсонщині.
Карта бойових дій:
Ворог зазнає втрат
У Генштабі підтвердили, що ЗСУ 10 листопада вразили район зосередження окупантів у Запорізькій області. Відтак окупанти втратили пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.
- Українська авіація вдарила по росіянах 16 разів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.
- Знищено 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.
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