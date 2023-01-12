Українська авіація завдала 23 потужних удари по окупантах: карта бойових дій станом на 12 січня

Російські загарбники не полишають спроб захопити всю Донецьку область. Наразі найзапекліші бої тривають у Соледарі та поблизу Бахмута.

Про актуальну ситуацію на різних напрямках фронту станом на ранок 12 січня доповіли у Генштабі ЗСУ. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Успіхи українських воїнів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах 13 населених пунктів: Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

Наша авіація завдала 20 ударів по районах зосередження противника та ще три – по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Також українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних безпілотники типу "Орлан-10".

У середу, 13 січня, наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів окупантів.

Окупанти постійно б'ють по цивільних об'єктах

Упродовж минулої доби російські військові завдали 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та завдали 23 авіаційних удари на інших локаціях.

У Генштабі наголосили, що існує небезпека авіаційних та ракетних обстрілів на всій території України. Тож не нехтуйте правилами безпеки та під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському окупанти з мінометів та артилерії били по районах населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворожі військові обстрілювали райони Дворічної, Западного, Куп'янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки - Луганської.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.

На Бахмутському – загарбники здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.

На Авдіївському – обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському – під вогнем ворога опинилися Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому – від дій окупантів постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку бійці Путіна обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії Дудчани, Степанівку, Антонівку та Херсон.

Ситуація на полі бою: дивіться карту

До речі, поблизу села Раденськ, що на Херсонщині, окупанти побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

На території тимчасово окупованого Криму загарбники оголосили набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "щит" та "русич". За даними Генштабу ЗСУ, туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур. У пріоритеті – офіцери.Аби хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.