Бої у Харківській області, росіяни атакують Покровський напрям: карта бойових дій на 12 травня

Збройні Сили вже 809 добу протистоять загарбникам по всій лінії фронту. Росіяни не полишили своїх спроб наступу у Харківській області, а також особливо активно вдаються до штурмів позицій українських бійців на Донеччині.

Протягом доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Дивіться також Який реальний стан російської авіації та чи зможе Україна досягнути паритету в небі

Ситуація на Сході

Ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав аіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.

Яка ситуація у Харківській області зараз: дивіться на карті

. Нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

Сіверський напрямок. Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

Сіверський напрямок також намагалися штурмувати: дивіться на карті

Нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

Обстановка на фронті у Донецькій області: дивіться на карті

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Покровський напрямок. Нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

Важкі бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

Південні рубежі

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.Нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.. Ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Що зараз відбувається на лівому березі: дивіться на карті

Обстановка на Півночі

Втрати ворога

Волинський та Поліський напрямок. Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.У Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми.

В ході бойових дій наші воїни успішно завдають втрат та знищують ворожу техніку по всій лінії фронту, послаблюючи сили окупантів.

За останніми даними, авіація Сил оборони разом з підрозділами ракетних військ протягом дня прицільно та успішно знищила 3 зенітно-ракетні комплекси, 2 артилерійські установки, 2 радіолокаційні станції та 9 районів зосередження живої сили противника.