Ворог безуспішно наступає на Авдіївському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 13 жовтня

Українські захисники продовжують утримувати позиції на фронті, попри спроби росіян вести штурм на кількох напрямках. Водночас наші воїни наступають на Сході та Півдні.

Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. За добу відбулося 64 бойових зіткнення.

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Росіяни намагаються наступати

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наворог присутній у прикордонних районах, де намагається проводити активну диверсійну діяльність, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області. Наукраїнські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

НаСили оборони продовжують стримувати наступ росіян в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Лиманському напрямку ЗСУ стримують ворога: дивіться карту

Нанаші захисники продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах. Напротивник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться карту

НаСили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога. Напротивник наступальних дій не вів. Назагарбники безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районі Роботиного Запорізької області. НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по пунктах управління та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.