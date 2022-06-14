Запеклі бої у Сєвєродонецьку та мінування річки Інгулець: карта бойових дій станом на 14 червня

Повномасштабне протистояння російському агресору триває вже 111 днів. Активні бойові дії тривають на Сході України, а от на Півдні ворог намагається утримувати позиції, зайняті раніше.

Українські військові продовжують протистояти російській агресії. У Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на основних напрямках. Наразі активні бойові дії тривають саме на Сході. Що стосується Півдня, то там ворог намагається закріпитись на позиціях, зайнятих раніше. Ця інформація – станом на ранок 14 червня.

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Окупанти штурмують Сєвєродонецьк і планують йти на Слов'янськ

Слов'янський напрямок. Тут ворог прагне встановити повний контроль над Богородичним. Крім того, вони планують наступати на Слов'янськ. Водночас окупанти не припиняють обстріл населених пунктів з артилерії. Під вогонь потрапили райони Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки, а також Вірнопілля.

Лиманський напрямок. Тут загарбники намагаються перегрупувати свої війська. Вони це роблять для того, щоб створити собі умови для подальшого наступу. Він планується у напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

Сєвєродонецький напрямок. Сюди окупанти перекинули військових з районів Кремінної – Рубіжного. Мовиться про додаткові дві батальйонні тактичні групи. Також продовжується штурм самого Сєвєродонецька. Він супроводжується артилерійськими обстрілами. Ворог не полишає спроб закріпитись у центрі міста.



Карта бойових дій у Сєвєродонецьку / Скриншот liveuamap

Бахмутський напрямок. Російські військові атакують наші позиції з артилерії. Під ворожий вогонь потрапили райони Відродження, Новолуганського та Бахмуту. Наступ на Відродження для загарбників був частково успішним. Їм вдалось закріпитись у населеному пункті. Крім того, штурм триває у напрямку Відродження – Вершина.

Натомість минулось без активних дій на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Тут окупанти використовують авіацію й артилерію. Таким чином їм вдається сковувати наших військових.



Карта бойових дій на Донбасі / Скриншот liveuamap

На Харківському напрямку окупанти стримують просування ЗСУ

Російські військові продовжують робити все можливе й неможливе для того, щоб ЗСУ не могли вийти на межі державного кордону в Харківській області. Там вони ведуть позиційну оборону.

Крім того, ворог відкривав вогонь по району Рубіжного, Руської Лозової, Байраку та Дементіївки. По цих населених пунктах били також з армійської авіації.



Карта бойових дій на Харківському напрямку / скриншот liveuamap

На Півдні загарбники ускладнюють контрнаступ ЗСУ

Південнобузький напрямок. Тут російські військові не ведуть активних бойових дій. Натомість вони роблять акцент на укріпленні рубежів, зайнятих ними раніше. Це ворог робить для того, щоб не пропустити ЗСУ у контрнаступ.

Криворізький напрямок. Окупанти вже замінували частину узбережжя річки Інгулець. Мовиться про рубежі між населеними пунктами Давидів Брід і Калинівським. Їх розділяє 22 кілометри шляху.

Миколаївський напрямок. У Генштабі повідомили, що тут ворог розгорнув до двох реактивних батарей і одну – ствольної артилерії.

З самої акваторії Чорного моря також зберігається загроза. Там наразі перебувають п'ять носіїв ворожих ракет. Відповідно звідти по Україні можуть бити ракетами типу "Калібр".



Карта бойових дій на Півдні / Скриншот liveuamap

Північний напрямок боротьби

Волинський і Поліський напрямок. Тут не спостерігались суттєві зміни у діяльності підрозділів збройних сил Білорусі.

Сіверський напрямок. Ворог зайнявся підсиленням підрозділів зі складу 1 танкової армії Західного військового округу двома батальйонними тактичними групами десантників. Вони допомагатимуть прикривати російсько-український кордон на території Брянської та Курської областей.

Крім того, ворог відкривав вогонь по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. По них били з артилерії. А ще проводили з допомогою БпЛА розвідку у районі населеного пункту Середина Буда, що на Сумщині.

Зауважимо, що ворог продовжує втрачати як своїх бійців, так і техніку. Наразі відомо про понад 32 тисячі знищених окупантів. І це лише приблизні цифри.

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Понад 32 500 окупантів відправили на той світ

Від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 32 500 російських військових. Причому 200 з них – за минулу добу.

Також у ворога стало значно менше техніки. На брухт перетворили 1434 танки, 3503 бойові броньовані машини, 721 артилерійську систему, 229 РСЗВ, 97 засобів ППО.

А ще на балансі "другої армії світу" стало на 213 літаків, 179 гелікоптерів, 588 БпЛА, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2473 автомобілі й автоцистерни та 54 одиниці спеціальної техніки.

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