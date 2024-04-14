Запеклі бої на кількох напрямках, за добу понад 70 зіткнень: карта фронту 14 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові 781 добу дають ворогу гідну відсіч на всіх лініях фронту. Однак окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону.
Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Дивіться також У Харкові лунали вибухи, російський Курськ атакували дрони: хронологія 781 дня війни
Яка ситуація на напрямках фронту
Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Куп'янський та Лиманський напрямок. На цих ділянках фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Бахмутський напрямок. Українські Сили оборони відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Авдіївський напрямок. Наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Оріхівський напрямок. Окупанти 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ.
Яких втрат зазнав ворог
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.