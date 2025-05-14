Росіяни наступають на Покровському й Новопавлівському напрямках: карта бойових дій 14 травня
- Протягом 13 травня на фронті зафіксовано 163 боєзіткнень, російські війська здійснили понад 5 000 обстрілів.
- Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 13 травня, на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного й 78 авіаційних ударів, скинувши 138 керованих бомб.
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Ситуація на лінії зіткнення
Учора росіяни здійснили понад 5 000 обстрілів, з них 93 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 2 983 дрони-камікадзе.
У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засіб ППО та 2 артилерійські засоби загарбників.
На Харківському напрямку противник 4 рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.
На Куп’янському напрямку відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.
Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Сіверському напрямку захисники відбили 3 штурми в бік Григорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.
Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.
Ворог тисне біля Покровська: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку українці зупинили 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.
Яка ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.
На Оріхівському напрямку ворог проводив 3 наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили 5 спроб агресора просунутися вперед.
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 12 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб, а також здійснив 264 артилерійські обстріли, зокрема 11 – із РСЗВ.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 240 окупантів. Загальні втрати особового складу ворога перевищили 969 000 осіб. Окрім того, Росія зосталася без 2 танків, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засобів ППО, 82 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 126 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ.