Росіяни тиснуть на Покровському напрямку: карта бойових дій 15 липня

На фронті зафіксовано 114 бойових зіткнення упродовж останньої доби. Противник не полишає спроб просунутись на Покровському напрямку, тут сталось найбільше боїв.

Про оперативну ситуацію в Україні станом на ранок понеділка, 15 липня, розповів Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ворога і ЗСУ

За минулу добу відбулося 114 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари по позиціях Сил оборони та населених пунктах, використали 4 ракети, 1168 дронів-камікадзе, завдали 64 авіаудари (загалом — 97 КАБ), здійснили 4758 обстрілів, з них 79 — з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу вразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ і шість районів зосередження окупантів.

Ситуація на усіх напрямках

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, бої точилися біля Вовчанська та Глибокого;

на Куп’янському напрямку російські окупанти провели 3 атаки, захисники відбили ворожі штурми біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Вовчанськ на карті:

Нанапрямку Сили оборони відбили 9 російських атак у районах Греківки та Макіївки Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 11 російських штурмів біля Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

Спірне на карті:

На Краматорському напрямку окупанти 6 разів намагалися прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Часів Яр на карті:

Нанапрямку відбулося 20 ворожих атак, ворог концентрував зусилля в районах Нью-Йорка, Північного та Залізного, використовував для підтримки бомбардувальники.

На Покровському напрямку захисники відбили 41 російський штурм у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області. Росіяни намагалися витіснити Сили оборони з позицій.

Лінія фронту на Покровському напрямку: карта

Нанапрямку захисники України стримують окупантів у районах Красногорівки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки. Окупанти 8 разів намагалися захопити укріплення Сил оборони. Нанапрямку росіяни двічі штурмували біля Водяного та Костянтинівки Донецької області, але усіпіхів не мали. Нанапрямку Сили оборони відбили дві російські атаки в районі Кринок. Нанапрямках окупанти активно не наступали. Нанапрямках обстановка суттєво не змінилася.

областю діють російські ДРГ, окупанти продовжують обстріли та нарощують щільність мінування вздовж кордону з Україною.