Окупанти намагаються пробитися до Покровська: карта бойових дій 3 серпня

Вже 892 добу Сили оборони стримують російські сили та очищують територію нашої держави від загарбників. Втім, окупанти продовжують тиснути на позиції ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що лише за минулу добу відбулося 123 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБів. Крім цього, здійснив 4693 обстріли, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

Нанапрямку ворог продовжував наступальні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області.

Нанапрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

Окупанти тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

ЗСУ відбивають атаки ворога на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону нанапрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Росіяни намагаються просуватися в напрямку Торецька: дивіться на карті

Нанапрямку нашими захисниками відбито 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Покровськ – одна з найгарячіших точнок на фронті: дивіться на карті

Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка, де ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції. Нанапрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.

Яка ситуація на Времівському напрямку: дивіться на карті

Які у росіян втрати

Нанапрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області. Натанапрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 27 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 54 автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження ОВТ, пункту управління БпЛА, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.