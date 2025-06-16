Штурм адмінмежі Дніпропетровщини й наступ на Запоріжжі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається складною. Особливо важка ситуація на Покровському, Новопавлівському та Сумському напрямках, де росіяни задіюють чимало ресурсів для атак.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 9 по 15 червня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка бойових дій

Минулого тижня суттєво зросла кількість російських атак на фронті й відбулося 1 426 штурмів на різних напрямках. Найбільше – на Покровському, Новопавлівському та Сумському. І вперше за довгий час більше ніж на одному напрямку за тиждень відбулося понад 200 атак.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 388 штурмів за тиждень;

Новопавлівський напрямок – 231 штурм;

Сумський напрямок – 218 штурмів;

Торецький напрямок – 136 штурмів;

Лиманський напрямок – 133 штурми;

Куп'янський напрямок – 67 штурмів;

Краматорський напрямок – 56 штурмів;

Сіверський напрямок – 40 штурмів;

Оріхівський напрямок – 24 штурми;

Харківський напрямок – 23 штурми;

Гуляйпільський напрямок – 16 штурмів;

Придніпровський напрямок – 13 штурмів.

Попри атаки лінія зіткнення залишилася незмінною на Харківському, Лиманському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Що відбувається на Сумщині

Ситуація на Сумському напрямку має тенденцію до стабілізації. На тлі попередніх просувань ворога, зараз відбувається стабілізація лінії зіткнення. На початку минулого тижня ворожі війська просунулися у селі Юнаківка. Більше просувань ворожих військ протягом тижня не фіксували.





Ситуація на Сумському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас 14 червня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив про те, що Сили оборони відновили контроль над селом Андріївка, яке нещодавно захопили росіяни. Проте ці зміни поки що не відображені на карті DeepStateMAP.

Просування росіян північніше Куп'янська

Минулого тижня ворожі війська змогли просунутися північніше міста Куп'янськ Харківської області. Ворогу вдалося окупувати Дворічну та просунутися на захід від неї, а також біля Западного та біля Довгенького.

Водночас росіяни в Кіндрашівці фактично залишаються в оточенні.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Атаки росіян у Білогорівці

На Сіверському напрямку Білогорівка залишається основною ціллю росіян як останній населений пункт Луганської області на цій ділянці.

Минулого тижня росіянам вдалося просунутися у Білогорівці та захопити майже усе селище. Частина західних околиць у сірій зоні. Туди ж перейшло і село Григорівка Донецької області.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Стабілізація Торецького напрямку

На Торецькому напрямку попри велику кількість ворожих атак, нашим воїнам вдається стабілізовувати лінію зіткнення. Минулого тижня лінія фронту залишилася незмінною в Торецьку та околицях, а також в районі траси Донецьк – Костянтинівка.

Водночас просування зафіксовано в районі траси Покровськ – Костянтинівка. Росіяни просунулися в районі Олександрополя, а Сили оборони відбили позиції поблизу Яблунівки.





Торецький напрямок / Карта DeepStateMAP

Штурм адмінмежі Донеччини й Дніпропетровщини

Росіяни на Покровському напрямку, вочевидь, почали втілювати план оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Минулого тижня ворожі війська просунулися в Малинцівці в напрямку Новоекономічного. Водночас окупанти також атакують в бік села Коптєве, яке перейшло у сіру зону.

З півдня в напрямку околиць Покровська минулого тижня просувань не зафіксовано. Водночас складна ситуація в районі адмінмежі з Дніпропетровщиною. Сіра зона уже впритул до неї.

Ба більше, за повідомленням керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, минулого тижня росіяни відправили на адмінмежу перших штурмовиків, яких було знищено. Попри всі російські атаки, на територію Дніпропетровщини окупаційна армія не заходила. Ба більше, в районі Котлиного Сили оборони відновили контроль над частиною позицій, котрі були у сірій зоні.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Новопавлівському напрямку

Суттєво ускладнилася ситуація на Новопавлівському напрямку, де росіяни посилили атаки та мають суттєві просування. Протягом минулого тижня ворожі війська здійснили прорив у село Запоріжжя від траси, що веде від Курахового до міста Запоріжжя.

Також росіяни прорвалися у населені пункти Комар і Перебудова південніше траси. Таким чином Одрадне опинилося в напівоточенні.

Крім того, росіяни просунулися в Дніпроенергії, Бурлацькому та Новополі. За темпами просувань зараз найважча ситуація саме на Новопавлівському напрямку. Росіяни прагнуть вийти на адмінмежі Донеччини.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Запоріжжі

Вперше за тривалий час зафіксовано зміни на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Минулого тижня ворожі війська атакували в напрямку села Малинівка і, на жаль, їм вдалося просунутися й прорватися на південні околиці населеного пункту. Проте всі наступні спроби просунутися в самому селі зазнають краху.



Ситуація на Гуляйпільському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація на фронті залишається вкрай складною і ворог збільшує кількість атак майже на всіх напрямках. Це все, що варто знати про бажання росіян закінчувати війну. Скільки б Вашингтон та Москва не загравали одне з одним, єдиною гарантією нашого спокою є Сили оборони України. Кожен з нас повинен підтримувати армію всіма можливими способами. Зокрема, це можна зробити просто зараз, задонативши на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.