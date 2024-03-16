Росіяни атакували на 7 напрямках, відбито 78 атак: карта бойових дій 16 березня

Російська армія вже 752 добу атакує українські позиції на фронті, намагаючись окупувати нашу територію. Однак українські захисники мужньо відбивають ворожі атаки, виганяючи загарбників з України.

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як змінилася ситуація на Сході України

НаСили оборонипротивника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

ЗСУ відбили атаки ворога в Синьківці: дивіться на карті

Нанаші воїнипротивника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни атакували позиції в районі Білогорівки: дивіться на карті

Нанаші захисникипротивника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції біля Андріївки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

Українські захисники відбили наступ ворога біля Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації

наших військ.

ЗСУ стримують ворога у Красногорівці: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наокупантипозиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

Росіяни атакували в районі Старомайорського: дивіться на карті

Який фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійсненопозицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також у ніч на 16 березня Сили оборони України знищили 2 з 2 ударних дронів типу "Шахед". Це відбулося на Харківщині.