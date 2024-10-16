Найбільше атак було на Куп'янському і Курахівському напрямках: карта бойових дій 16 жовтня

В Україні російські загарбники продовжують штурмувати позиції наших захисників на фронті. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, 15 жовтня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних ударів, а також 65 авіаударів. Крім цього, здійснив більш ніж 4 500 обстрілів, з них 169 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході в Україні

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Росіяни намагалися штурмувати Вовчанськ: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

Противник штурмував позиції ЗСУ біля Кучерівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.

Ворог атакував поблизу Греківки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

У районі Калинівки відбито атаку росіян: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев'ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.

Поблизу Торецька тривають бої: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій агресора у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове.

Що відбувається біля Красного Яру: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

Окупанти намагалися просунутися в районі Новодмитрівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив два штурми наших позицій в районах Роздольного та Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

В районі Роздольного також були атаки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки.

Яка ситуація біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники п'ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБ, до того ж противник здійснив 191 артилерійський обстріл.