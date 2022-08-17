Окупанти активно мінують території на Сході та Півдні: карта бойових дій 17 серпня

Українські захисники та захисниці продовжують відбивати ворожі наступи на Сході та Півдні нашої країни. Окупанти, своєю чергою, не припиняють обстрілювати населені пункти.

В Україні триває 175 доба повномасштабної війни. Головне про ситуацію на фронті – читайте далі.

До теми Загинули офіцери ФСБ: у Макіївці ЗСУ знищили командний пункт окупантів

Загроза з білорусі

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. З території білорусі російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об'єктах Житомирської області. Загроза подальших ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни – зберігається.

На Сіверському напрямку ворог і далі гатить зі ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської та Сумської областей.



Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня / Liveuamap

Бойові дії на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник обстріляв Бражківку, Велику Комишуваху, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівку. Крім того, в районі Довгенького путінські солдати дистанційно замінували місцевість. Біля Богородичного окупанти намагалися вести наступальний бій, але ЗСУ їх відбили. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

противник обстріляв Бражківку, Велику Комишуваху, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівку. Крім того, в районі Довгенького путінські солдати дистанційно замінували місцевість. Біля Богородичного окупанти намагалися вести наступальний бій, але ЗСУ їх відбили. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають. На Донецькому напрямку росіяни зосереджуються на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському – хочуть покращити тактичне своє положення.

росіяни зосереджуються на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському – хочуть покращити тактичне своє положення. Ворог відкривав артилерійський вогонь біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Григорівки та Званівки на Краматорському напрямку . Біля Спірного росіяни пішли у наступ, але зазнали втрат і відступили. Також вони вели повітряну розвідку біля Краматорська.

. Біля Спірного росіяни пішли у наступ, але зазнали втрат і відступили. Також вони вели повітряну розвідку біля Краматорська. На Бахмутському напрямку окупанти вели наступ та штурм біля Залізного, Шумів та Зайцевого. Завдяки старанням українських захисників, росіяни успіху не зазнали та відійшли. Зараз бої тривають біля Соледара та Бахмутського. "Гаряче" було ще неподалік Бахмута, Білогорівки та Майорська. По цивільній інфраструктурі Соледара загарбники завдали удару з авіації.

окупанти вели наступ та штурм біля Залізного, Шумів та Зайцевого. Завдяки старанням українських захисників, росіяни успіху не зазнали та відійшли. Зараз бої тривають біля Соледара та Бахмутського. "Гаряче" було ще неподалік Бахмута, Білогорівки та Майорська. По цивільній інфраструктурі Соледара загарбники завдали удару з авіації. На Авдіївському напрямку росіяни стріляли з танків та артилерії різних типів. Вогонь накрив Авдіївку, Мар'їнку, Нью-Йорк, Піски, Водяне, Опитне та Невельське. В районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої працювала ворожа авіація. Зараз окупанти намагаються штурмувати Опитне, запеклі бої тривають.



Ситуація на Донбасі / Карта Liveuamap

Що відбувається на інших напрямках

На Харківському напрямку російські військові активно ведуть повітряну розвідку. Саме завдяки їй вони корегують вогонь артилерії та визначають позиції українських захисників. Ворог обстріляв Харків, Петрівку, Дементіївку та ще 18 населених пунктів. Біля Старого Салтова та Мосьпанового відпрацювала авіація окупантів. Крім того, окупанти дистанційно замінували місцевість біля Леб'яжого.

Зараз противник веде наступ неподалік Леб'яжого та Базаліївки, а ЗСУ намагаються відкинути його підрозділи. Активні бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вгатив по Великій Новосілці, Новосілці, Новомихайлівці, Павлівці, Богоявленці, Сонцівці, Степногірську, Вугледарі, Бурлацькому, Чарівному, Залізничному, Гуляйполі, Гуляйпільському, Новоданилівці, Лук'янівському, Оріхові, Времівці, Полтавці та інших населених пунктах.

Наступ окупанти вели біля населеного пункту Шевченкове, але відійшли після того, як отримали жорстку відсіч. Наразі бої тривають біля Новомихайлівки. Місцевість довкола Інженерного та Українського росіяни замінували.

На Південнобузькому напрямку ворог докладає максимальних зусиль, щоб утримати свої позиції та не дати ЗСУ просунутися.



Карта бойових дій Півдня України / Карта Liveuamap

Це може вас зацікавити – загроза з білорусі на День Незалежності: відео