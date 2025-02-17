Успіх ЗСУ під Покровськом, наступ росіян під Куп'янськом: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення на фронті тривають важкі бої. Найскладнішою ситуація залишається у Донецькій області. Також ворог просувається у Харківській та Луганській областях та в Курській області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Кількість штурмів зростає

Тижнем раніше аналітики констатували зменшення кількості штурмових дій з боку противника, однак минулого тижня, на жаль, ситуація змінилася.

15 лютого стало найважчим днем на фронті у цьому році. Тоді відбулося 261 бойове зіткнення протягом доби:

на Покровському – 71;

на Куп'янському – 39;

на Краматорському – 29;

на Лиманському – 27;

на Новопавлівському – 25;

на Торецькому – 19;

на Курському – 15;

на Сіверському – 10;

на Придніпровському – 8;

на Харківському – 5;

на Оріхівському – 2.

Водночас лінія фронту залишилася незмінною на низці напрямків:

на Харківському напрямку тривають бої поблизу Липців та у Вовчанську;

на Лиманському напрямку ворог тисне в районі Іванівки й Тернів;

на Сіверському напрямку бої тривають в районі Виїмки;

на Краматорському напрямку тривають бої в Часовому Яру та на флангах;

на Торецькому напрямку бої тривають в Торецьку та біля Неліпівки;

на Оріхівському напрямку зіткнення відбуваються в районі Роботиного;

на Придніпровському напрямку бої тривають в районі Кринків та Козачих Лагерів.

Росіяни атакують в Курській області

Російські війська у Курській області продовжують спроби повернути собі під контроль втрачену територію області. Зіткнення тривають по всій лінії фронту на Курщині. Найскладніша ситуація на південному фланзі в районі Суджі, яка постійно під російськими обстрілами. На північному фланзі – в районі Свердликового.

Минулого тижня ворожі війська просунулися поблизу Свердликового та Миколаїво-Дар'їного в напрямку українського кордону.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Росіяни атакують під Куп'янськом

Ускладнюється ситуація на Куп'янському напрямку. Південніше Куп'янська Сили оборони зупинили просування ворожих військ, хоча росіяни все ще здійснюють численні спроби штурмів.

Водночас погіршилася ситуація північніше Куп'янська – в районі Дворічної. Минулого тижня ворог просунувся у Дворічній, біля Новомлинська та прорвався у Фиголівку. Поки що намір ворога полягає в остаточному закріпленні на правому березі Осколу. У перспективі росіяни прагнуть створити всі передумови для штурму Куп'янська.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Луганщині

Абсолютна більшість Луганської області окупована ворогом. Зараз бої тривають в районі села Макіївка на заході регіону біля межі з Харківщиною.

На жаль, минулого тижня ворогу вдалося просунутися в Макіївці. Бої продовжуються, адже ворог прагне захопити усю Луганщину.





Ситуація в Луганській області / Карта DeepStateMAP

Що відбувається під Покровськом

Найскладнішим напрямком на лінії фронту залишається Покровський, адже саме на цей напрямок припадає найбільша кількість ворожих штурмів. Окремо треба розглядати ситуацію на різних ділянках.

У районі Воздвиженки росіянам таки вдалося вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка. Також російські війська просунулися поблизу Баранівки та в напрямку Тарасівки збільшилася сіра зона.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Біля Покровська Силам оборони вдалося звільнити село Піщане, що на південний захід від міста. Крім того, наші воїни не допустили жодних просувань ворога у напрямку міста.





Ситуація біля Покровська / Карта DeepStateMAP

Також минулого тижня не було жодних просувань ворога в Котлиному та Удачному, відповідно, відстань між лінією фронту та Дніпропетровською областю залишається без змін.

В районі Надіївки та Срібного ворогу вдалося суттєво просунутися. Росіяни окупували Срібне та прорвалися у село Запоріжжя. На цій ділянці відстань від ЛБЗ до адмінмежі областей становить близько 7 кілометрів.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Загроза оточення біля Дачного і прорив у Новосілку

В районі Курахового ворог продовжує просуватися в Андріївці, тиснути на Дачне та Улакли. У результаті російських просувань у районі Дачного та Улаклів утворився "мішок", який є потенційно загрозливим для Сил оборони на цій ділянці.

Також ворожі війська тиснуть на Костянтинопіль, а сіра зона простягається майже до села.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

У районі Великої Новосілки усупереч прогнозам росіянам вдалося форсувати річку Мокрі Яли та продовжити наступ. Російські війська захопили територію між Времівкою та Новосілкою та прорвалися в Новоочеретувате й закріпилися там.

Також ворожі війська здійснили прорив у Новосілку, проте закріпитися там росіянам не вдалося. Частина села та його околиці перейшли у сіру зону.





Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

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