Росіяни активно атакують одразу на п'яти напрямках: карта бойових дій 17 квітня

Впродовж минулої доби було зафіксовано 125 бойових зіткнень. Найбільше атак росіяни провели на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських захисників у районах Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та в бік Петропавлівки.

Ворог п'ять разів атакував на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини.

Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Івано-Дар'ївки, Виїмки та Верхньокам’янського противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

Росіяни 9 разів атакували на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

Ворог атакує на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та в бік Сергіївки.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції українських захисників поблизу Костянтинополя, Розливу, Привільного та в бік Багатиря.

Росіяни 15 разів атакували на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Лобкове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове та поблизу Кам’янського, Щербаків і Малих Щербаків.

Сили оборони відбили 6 атак на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог проводив три наступальні дії – успіху не мав.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 23 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 230 окупантів. Водночас загальні втрати Росії вже перевалили за 937 тисяч осіб особового складу.