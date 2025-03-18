Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта фронту 18 березня

Українські оборонці продовжують протистояти російським окупаційним військам. Хоча ворог і має перевагу в живій силі та техніці, ЗСУ дають їм відсіч та захищають територію та суверенітет України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Вороги завдали загалом 90 авіаційних ударів та вдарив 2506 дронами-камікадзе. Минулої доби відбувся 5771 артилерійський обстріл, 145 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

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Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 9 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурми противника у бік Петропавлівки, Загризового, Кам’янки, Западного, Кругляківки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 10 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед біля Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 7 атак на позиції українських військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували ЗСУ 25 разів біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

Бойові дії на Торецькому напрямку: карта

На Покровському напрямку минулої доби захисники змогли зупинити 44 штурмові дії окупантів в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

Покровський напрямок активно штурмують окупанти: карта фронту

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 14 ворожих атак біля Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 10 атак противника поблизу Новосілки та Новополя.

Ситуація на фронті в Запорізькій області: показуємо на карті

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку українська армія змогла протидіяти одній ворожій атаці.

У Курській області бійці ЗСУ відбили 18 атак ворога. Росіяни завдали 30 авіаційних ударів, застосувавши 42 КАБ, а також здійснив 301 обстріл.

У запеклих боях російська армія зазнає відчутних втрат у живій силі та техніці. ЗСУ активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Минулої доби втрати загарбників склали 1560 осіб. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вдарили по 8 районах зосередження окупантів, їхнього озброєння і техніки, а також уразили два пункти управління, один засіб ППО та три засоби ракетних військ і артилерії.