Росіяни активно атакують одразу на 6 напрямках: карта бойових дій на 18 червня

Росія продовжує наступати мало не на усіх ділянках фронту. Найважчою ситуація залишається все ще на Покровському напрямку.

Загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора, 17 червня, українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів.



Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти активно атакують на Північно-Слобожанському і Курському напрямках: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Липового та в бік Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового і Серебрянського лісу

Ворог намагається прорватися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в бік Серебрянки противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

На Краматорському напрямку відбулося 11 боєзіткнень: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Торецька та в напрямках Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру.

Окупанти атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир, Комар та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

Росіяни намагаються просунутися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.