ЗСУ закріплюються на лівобережжі Херсонської області: карта бойових дій 18 листопада

Українські захисники вже 633 добу відбивають потужні атаки російської армії та звільняють територію держави від агресора. Так, нашим військовим вдалося закріпитися на позиціях на лівобережжі Херсонської області.

Зрештою протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом. Загалом противник завдав 1 ракетний та 37 авіаційних ударів, а також здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни

Сили оборони відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті

Напротивник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області.

Росіяни безуспішно наступали на Серебрянку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти намагалися штурмувати позиції біля Васюківки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

Сили оборони не дають ворогу оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни

Російська армія намагалася просунутися біля Мар'їнки: дивіться на карті

Наворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.

Ворог намагався наступати біля Водяного: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Напротивник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники

ЗСУ відбили атаки Росії біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника. Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на, де минулої добиворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.На

Які втрати завдали Сили оборони у техніці ворогу

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.