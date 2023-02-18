Сили оборони відбили штурм поблизу Бахмута: карта бойових дій на 18 лютого

Ворог посилює наступальні дії та намагається досягти хоч якихось "успіхів" на полі бою. Найгарячішою точкою на фронті залишається Схід нашої держави. Збройні Сили продовжують протистояти окупантам.

Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Окупанти продовжують наступ на Сході

Окупанти продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна. Зокрема, російські війська атакували Сили оборони поблизу Гряниківки, Синьківки та Стельмахівки.

Загарбники продовжували наземні атаки в районі Бахмута, в районі Донецька – Авдіївки та на заході Донецької області.

Лінія фронту поблизу Бахмута: карта

У Генштабі України наголосили, що українські війська відбили російські штурми самого Бахмута та поблизу Федорівки, Роздолівки, Парасковіївки, Іванівське.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області.

Ситуація на Півдні країни

Активність російських та українських військових поблизу Нової Каховки Херсонської області вказує на те, що російські сили, ймовірно, розгорнуті на позиціях біля берега Дніпра.

Активність бойових дій біля Нової Каховки: карта

Окупанти продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Херсонській та Миколаївській областях.

У Генштабі повідомили, що російські війська завдали удару по місту Херсону та його передмістям. За даними ОК "Південь", російські війська проводять розвідку з безпілотників та поодинокі удари боєприпасами, що перебувають у Херсонській області.

Ворог обстріляв понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів: Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Придніпровське Запорізької області.

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На Волині незмінно спроб наступу немає

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині.

Удари ЗСУ по позиціях ворога

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили 6 безпілотників противника. За попередньою інформацією, 5 – типу "Ланцет" та 1 – "Зала".

Підрозділи ракетних військ і артилерії разом з тим уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.