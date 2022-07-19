Ворог облаштовує додаткові рубежі оборони на Півдні: карта бойових дій станом на 19 липня

російські окупанти намагаються захопити Донбас, а також не втратити контроль над вже захопленими територіями Півдня України. Війська ворога для просування систематично завдають ударів по позиціях ЗСУ, але не мають успіху.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, українські воїни відбили відразу декілька атак ворога на Сході. Тим часом росія продовжує завдавати артилерійських обстрілів.

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Ситуація на Сході України

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли з артилерії різних калібрів неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Ворожа розвідка боєм в районі села Уди повністю провалилася, внаслідок чого окупанти зазнали втрат та були змушені відійти.



Карта бойових дій в Україні / Скриншот Liveuamap​

На Слов'янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська. Загарбники здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

Після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Однак українські воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули назад.



Окупанти намагаються створити умови для відновлення наступу на Слов'янськ / Скриншот Liveuamap

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар'ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам'янського.

Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір'я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.



Ворог обстріляв населені пункти на Краматорському напрямку / Скриншот Liveuamap

Активних дій противник не вів на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Окупанти завдали авіаудару поблизу Кам'янки.

За даними Генштабу ЗСУ, через великі втрати ворога продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Повідомляється, що зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких кидають у найризикованіші атаки на території України.

Ситуація на Півдні та на Півночі

На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку безпілотниками. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.



Окупанти завдали удару по Миколаєву / Скриншот Liveuamap

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил білорусі, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БпЛА. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил росії продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки.



росія обстріляла прикордоння на Сумщині / Скриншот Liveuamap

У Генштабі ЗСУ заявили, що залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України.

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