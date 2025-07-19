Близько 50 штурмів біля Покровська, ворог тисне ще на декількох напрямках: карта фронту 19 липня

Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 38 боєзіткнень. Противник завдав десяти авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 351 артилерійський обстріл, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі сили 6 разів штурмували позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 4 атаки агресора. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку противник атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, окупанти 5 разів атакували позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень у районах Оріхово–Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро–Калинового.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік населеного пункту Філія та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка.

ЗСУ зупинили штурми на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Камишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 4 ворожі атаки поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбулося 6 боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських окупантів склали 1120 осіб. Також ЗСУ знешкодили 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 112 одиниць автомобільної техніки окупантів.