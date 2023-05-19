Важкі бої за Бахмут, наступ на Авдіївку: карта бойових дій 19 травня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія далі намагається наступати на чотирьох напрямках в Україні. За минулу добу на цих ділянках фронту відбулось 29 бойових зіткнень.
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Яка ситуація на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ворог продовжує наступати на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському напрямках.
Окрім того, Росія знову завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо відомо, що протягом минулої доби противник завдав:
- 39 ракетних ударів;
- 39 авіаційних ударів;
- 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Українській військові пообіцяли оприлюднити детальну інформацію згодом. Також попередили, що знову є висока ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
Яка ситуація на фронтіНа Волинському та Поліському напрямках – суттєвих змін в оперативній обстановці немає. На Сіверському та Слобожанському напрямках – Росія протягом минулої доби здійснила мінометні та артилерійські обстріли Леонівки Чернігівської області, Студенок, Бояро-Лежачих, Павлівки, Басівки, Миропілля, Мезенівки Сумської області, а також Стариці, Синельникового, Огірцевого, Гатище, Нестерного, Бударки на Харківщині.
Що відбувається на Сході країниНа Куп'янському напрямку – ворог атакував з артилерії та мінометів. Під обстрілом була Кам'янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку – Росія наступальних дій не проводила. Атакували в районі населеного пункту Білогорівка. З артилерії вдарили по Макіївці, Білогорівці Луганської області, Верхньокам'янському та Спірному, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку – Росія продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за Бахмут. Росія марно наступала в напрямку Іванівського, завдала удару авіацією в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку – Кремль провів безрезультатні наступальні дії у напрямку Сєверного та Первомайського. З авіації ворог вдарив в районах Новокалинового та Авдіївки, з артилерії атакував Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області. На Мар'їнському
Що трапилось на ПівдніНа Запорізькому та Херсонському напрямках – Росія продовжує оборонятись та завдала авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області, обстріляла Бурлацьке Донецької області, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області, а також Херсон.
Яка ситуація на фронті: дивіться карту
ЗСУ потужно відпрацювали по ворогу, окупанти використовують цивільні лікарні
У зв'язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
За даними наших військових, у тимчасово окупованому Луганську, Росія використовує Залізничну лікарню як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Росії та вагнерівців.
За даними Генштабу ЗСУ, наша авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки Росії. Окрім того:
- знищили 21 крилату ракету;
- 8 ворожих дронів різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- район зосередження озброєння та військової техніки;
- склад боєприпасів;
- 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;
- зенітно-ракетний комплекс росіян;
- 7 станцій радіоелектронної боротьби;
- радіолокаційну станцію.