Понад 150 боєзіткнень за добу, пів сотні атак на Покровському напрямку: карта фронту 19 лютого

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує штурми та атаки на фронті. Протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби ЗСУ успішно відбили 2 атаки противника в напрямках населених пунктів Мала Шапківка та Тополі.

На Куп'янському напрямку вчора відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку наші захисники зупинили 12 атак противника. Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Білогорівка, Григорівка та Верхньокам’янське, Сили оборони успішно відбили чотири ворожі атаки.

Три спроби окупантів просунутись вперед поблизу Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку противник 18 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

П'ятдесят атак відбили наші оборонці минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 50 атак: дивіться на карті

ЗСУ продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького окупанти 17 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку агресор 14 разів робив спроби просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку ворожі сили здійснили 6 штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де росіяни минулої доби провели десять штурмів позицій українських підрозділів, завдали 35 авіаударів, скинувши 44 КАБ, та здійснили 502 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.