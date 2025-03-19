Ворог рветься на Покровському і Курському напрямках: карта бойових дій 19 березня

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив на трьох напрямках – Покровському, Торецькому та Курському.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Також росіяни активно обстрілюють позиції українських військових.

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Де найбільше атакували

На Харківському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 5 атак окупантів неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини й Нового.

Ворог атакував у напрямку Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив 6 атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Маркового і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи в районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

Росіяни тиснуть на Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне, Андріївка та у бік Олексіївки.

Противник активізувався біля Зеленого Поля: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 атаки противника в напрямку Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 3 атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили 3 ворожі атаки.

На Курському напрямку відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ.