Росіяни просунулися на Покровському і Сіверському напрямках: оновлена мапа DeepState

DeepState ввечері 19 квітня оновили мапу фронту. Ворог проводить наступальні дії та зміг просунутися біля трьох населених пунктів східних областей України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики постійно моніторять ситуацію на передовій.

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Як змінилася лінія фронту 19 квітня

За останню добу росіяни мали успіхи на Покровському та Сіверському напрямках.

Так, за даними DeepState, окупанти просунулися біля Білогорівки, Розливу та в Успенівці.

Неподалік Білогорівки стоїть 127 окрема мотострілецька бригада армії Росії. Зараз селище – це останній населений пункт в Луганській області на цьому напрямку, який осі перебуває під контролем ЗСУ.

Білогорівка на карті бойових дій: мапа

Також росіяни наступали на Розлив на Донеччині. За даними аналітиків, окупанти вже частково зайшли в населений пункт.

Ситуація в Розливі: показуємо на карті

В Успенівці росіяни також просунулися та завдали удару.

Де знаходиться Успенівка: карта фронту

Загалом 19 квітня ЗСУ зберегли свої позиції на території Курської області. На території Білгородської області українські військові просунулись і збільшили свою зону контролю.

Нагадаємо, 18 квітня DeepState повідомили, що українські Сили оборони змогли відкинути російських окупантів в районі Удачного, що в Донецькій області. Минулої доби вороги наступали на ЗСУ біля селищ Суха Балка Бахмутського району та Нове Лиманської територіальної громади.