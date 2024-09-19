Росіяни атакують на всій лінії фронту, тривають запеклі бої: карта бойових дій на 19 вересня

Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам, які не полишають спроб просунутися вглиб територій. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

Загалом, на всій лінії фронту відбулося 187 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Де намагається наступати ворог

Харківський напрямок: ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Окрім того, на цій ділянці фронту російська армія не припиняє обстрілів цивільного населення.

Куп'янський напрямок: за добу Сили оборони відбили 15 російських атак. Українські захисники відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

Росіяни атакують в напрямку Куп'янська: дивіться на карті

Лиманський напрямок: окупанти здійснили 18 атак і намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

Атаки росіян на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Сіверський напрямок: українські захисники відбили 3 штурми російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Ворог намагається атакувати на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Краматорський напрямок: окупанти 4 рази атакували у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

Бої біля Часового Яру: дивіться на карті

Торецький напрямок: ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

Бої біля Торецька: дивіться на карті

Покровський напрямок: Сили оборони зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

Запеклі бої біля Покровська: дивіться на карті

Курахівський напрямок: ЗСУ відбили 40 атак протягом доби. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Времівський напрямок: противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Гуляйпільський напрямок: росіяни здійснили одну безуспішну атаку в районі Гуляйполя.

Оріхівський напрямок: окупаційні війська п'ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Окупанти намагаються вибити ЗСУ на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Придніпровський напрямок: ворог намагався 5 разів штурмувати позиції Сил оборони.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Оскільки Росія не має успіху, то ворожа авіація продовжує рівняти з землею свої міста і села. Лише за минулу добу окупанти завдали 19 авіаударів 39 КАБами по власній території.

Що стосується Волинського та Поліського напрямків, то ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.