Понад 150 боєзіткнень, окупанти тиснуть на Донеччині: карта бойових дій 20 липня

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 19 липня, на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 4 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 КАБ.

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Яка ситуація на лінії зіткнення?

Росіяни здійснили 5 706 артилерійських обстрілів, зокрема 117 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 3 857 дронів-камікадзе.

У відповідь українські авіація, ракетні війська та артилерія уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА та артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 бойове зіткнення. Окрім того, ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 323 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 4 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Греківка, Шандриголове, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку захисники відбили 3 штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Шевченко, Муравка, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська.

Росіяни тиснуть під Покровськом: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Темирівка, Зелене Поле та в напрямку Маліївки.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 1 безрезультатну атаку в районі Малинівки.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили 1 штурм противника поблизу Кам'янського.

На Придніпровському напрямку відбулося 6 боєзіткнень з противником.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 040 окупантів, тож тепер загальні втрати росіян складають близько 1 041 990 особового складу.

Окрім того, ворог позбувся 9 бойових броньованих машин, 3 танків, 52 артилерійських систем, 270 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 1 РСЗВ.