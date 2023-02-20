Росіяни наступають на 5 напрямках, ЗСУ відбили чимало атак: карта бойових дій за 20 лютого

Українські захисники та захисниці продовжують давати потужну відсіч загарбникам, які намагаються захопити нашу землю. Найважчі бої тривають на Сході.

У Генштабі ЗСУ розповіли актуальну інформацію про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 25 авіаційних ударів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Також росіяни здійснили 62 обстріли з РСЗВ.

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Окупанти не полишають спроб взяти Бахмут

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Окупанти наступають на Шахтарському напрямку: карта бойових дій

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Сили оборони відбили атаку росіян в районі Васюківки: карта бойових дій

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам'янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки – Запорізької.

На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.

Українська авіація потужно вдарила по окупантах