ЗСУ наступають на Півдні, а ворог штурмує позиції на Сході: карта бойових дій 20 серпня

В Україні триває 543 доба повномасштабного вторгнення Росії. Так, Збройні Сили нашої держави мають успіхи з деокупації території на Півдні, водночас окупанти не припиняють штурми наших позицій на Сході країни.

Зокрема, за минулу добу відбулося 32 бойових зіткнень на фронті. Крім того, ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше населеного пункту Богданівка, а також північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Богданівки, Північного Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Новомаркове, Кліщіївка, Часів Яр, Біла Гора, Богданівка Донецької області.

Росіяни безуспішно наступали біля Богданівки й Кліщіївки: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

З артилерії противник обстріляв населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Гостре, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області.

Ворог знову штурмував позиції біля Мар'їнки: дивіться на карті

Наворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачені позиції в районі Урожайного Донецької області. Там же він завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

Росіяни намагалися відновити становище біля Урожайного: дивіться на карті

Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов’янська Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Званівка, Федорівка Донецької області.

Яка ситуація на Півдні

Наартилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Роботиного Запорізької області.

Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Новоданилівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

Що відбувається на інших напрямках

Навід артилерійських обстрілів противника постраждали, серед них Токарівка, Дудчани, Берислав, Миколаївка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції ната, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного та Костянтинівки Сумської області.

Ворог також здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це: Карповичі, Блешня, Сеньківка Чернігівської області, Волфине, Костянтинівка, Миропільське, Попівка, Середина Буда Сумської області та Вільча, Зибине, Караїчне, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області.

ЗСУ активно працюють по ворогу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 1 – по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.