Воїни ЗСУ відбили атаку у районі Соледара: карта бойових дій станом на 20 січня

Сили оборони дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. На Волині та Поліссі ситуація спокійна та контрольована. Найзапекліші бої тривають на Донеччині, ворог не полишає спроб наступу на Бахмут.

24 Канал аналізує актуальні зведення Генерального штабу Збройних сил України та карту бойових дій від DeepState станом на 20 січня. Українські герої вже 331 день захищають Україну від повномасштабного російського вторгнення.

Увага Є загроза і поодиноких ракетних ударів, і масованої атаки, – в ОК "Південь" назвали ознаки

Загарбники упродовж доби завдали 9 ракетних, а також – 23 авіаційних удари. Окрім того, російські окупанти здійснили понад 80 атак МЛРС. На території України фіксують посилену загрозу завдання терористичних повітряних та ракетних ударів. Людей просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відбувається на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти зосереджують зусилля на напрямку Бахмута та Авдіївки. Українські воїни завдають ворогу колосальних втрат.

Загарбники обороняються на Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонських напрямках.

Яка ситуація на фронті 20 січня: дивіться на карті

Воїни ЗСУ відбили низку атак ворога

Воїни ЗСУ відбили низку атак російських окупантів на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Зокрема, мовиться про райони Новоселівського, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Мар'їнки, Малої Токмачки, Степового.

Ситуація на різних напрямках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, наступальних угрупувань ворога не виявлено на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Тим часом під виглядом спільних навчань з Білоруссю Росія нарощує авіаційне угруповання.

Російські окупанти продовжують відкривати вогонь на таких напрямках:

Сумському;

Харківському;

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському.

Українські герої завдають ворогу втрат

Російські загарбники збираються провести прикриту мобілізацію на території тимчасово окупованого Криму.

Українські захисники завдають російським окупантам колосальних втрат.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БпЛА типу "Ланцет-3",

– мовиться у повідомленні.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

6 пунктів управління;

8 районів зосередження ворога;

склад боєприпасів окупантів.

Станом на 20 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 119 300 окупантів. Лише за добу на концерт до Кобзона вирушили 770 загарбників.