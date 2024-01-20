Ворог атакує на Лиманському напрямку, ЗСУ дають відсіч біля Авдіївки: карта бойових дій 20 січня

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам. Запеклі бої продовжуються на всій лінії фронту.

Так, протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Днем раніше ЗСУ відважно стримують ворога біля Мар'їнки, Бахмута та Авдіївки: карта бойових дій за 19 січня

Запеклі бої на Сході

Нанаші захисники відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Ворог атакує біля Куп'янська: дивіться на карті

Наукраїнські воїни відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам'янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

Запеклі бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

НаСилами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наукраїнські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Півдні ЗСУ розширюють плацдарм

Наукраїнські воїни продовжують стримувати ворога, де відбито 12 атак. НаЗСУ відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.НаЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області. НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 10 безрезультатних штурмів позицій наших військ. Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.