На Харківщині ситуація контрольована, ворог тисне біля Покровська: карта фронту на 20 травня

Росія не полишає спроб захопити нові українські території та повернути втрачене. Водночас наші військові дають ворогу відсіч на усіх напрямках фронту.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинув 79 КАБів, залучив для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу "Шахед" та "Ланцет".

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Ситуація на Харківщині

НаСили оборони відбивають атаки противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи посилили оборонні рубежі та позиції у визначених районах.За уточненою інформацією, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.

Ситуація на Харківщині: дивіться карту

Що відбувається на інших напрямках

Нанаші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. Тим часом в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована. Накількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. Відбуваються два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. Минулої доби окупанти сплатили велику ціну за свою активність, втративши 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс.

Росіяни тиснуть біля Роздолівки: дивіться карту

Насьогодні вже відбито дві спроби ворога йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована. Нанаразі ситуація напружена. З початку доби ворог 12 разів атакував позиції наших військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.Сьогодні вже підтверджено втрати ворога на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та 5 бойових броньованих машин. За уточненими даними, минулої доби тут загарбники загалом втратили 350 осіб вбитими та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.

На Покровському напрямку ворог 12 разів атакував: дивіться карту

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Навідбулось три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки. Наокупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.

Ситуація біля Старомайорського: дивіться карту

Натриває зіткнення біля Кринків. Ще одну атаку сьогодні наші оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.