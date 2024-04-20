Росіяни понад 100 разів штурмували позиції ЗСУ на фронті: карта бойових дій за 20 квітня

Українські захисники героїчно обороняють позиції на фронті, відбиваючи штурми ворога та звільняючи територію нашої держави. Загалом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення.

Ворог також завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

До теми Чорні пакети для ще 750 окупантів та "мінус" літак: втрати ворога на 20 квітня

Що відбувається на Сході України

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. Наокупантинаших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

Росіяни атакували позиції в районі Твердохлібового: дивіться на карті

Нанаші воїнив районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

ЗСУ відбили штурми ворога біля Часового Яру: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції в районі Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,наших військ.

Російська армія атакувала біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Наворогнаших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворогна позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.