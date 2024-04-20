Росіяни понад 100 разів штурмували позиції ЗСУ на фронті: карта бойових дій за 20 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники героїчно обороняють позиції на фронті, відбиваючи штурми ворога та звільняючи територію нашої держави. Загалом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення.
Ворог також завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
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Що відбувається на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.
Росіяни атакували позиції в районі Твердохлібового: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
ЗСУ відбили штурми ворога біля Часового Яру: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.
Ворог намагався штурмувати позиції в районі Бердичів: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Російська армія атакувала біля Новомихайлівки: дивіться на карті
Яка ситуація на ПівдніНа Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Сили оборони відбили атаки ворога біля Старомайорського: дивіться на картіНа Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Як змінився фронт на інших напрямкахНа Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.