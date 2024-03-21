Росія посилила кількість атак на Лиманському напрямку: карта бойових дій за 21 березня

Українські захисники вже 757 добу відбивають російські атаки на територію нашої держави, звільняючи землі від ворога. Водночас російські загарбники намагаються посилювати кількість своїх атак на різних напрямках, зокрема, цього разу це відбулося на Лиманському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. Нанаші воїнипротивника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ відбили атаки в районі Білогорівки: дивіться на карті

Нанаші захисникипротивника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Богданівки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

Росіяни атакували в районі Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації,наших військ.

Ворог намагався прорвати оборону під Красногорівкою: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наворог

позиції наших захисників, за підтримки авіації, в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Загарбники атакували біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби,на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натапротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 складу боєприпасів противника.