Росія посилила кількість атак на Лиманському напрямку: карта бойових дій за 21 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники вже 757 добу відбивають російські атаки на територію нашої держави, звільняючи землі від ворога. Водночас російські загарбники намагаються посилювати кількість своїх атак на різних напрямках, зокрема, цього разу це відбулося на Лиманському напрямку.
Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Яка ситуація на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
ЗСУ відбили атаки в районі Білогорівки: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
Сили оборони відбили атаки біля Богданівки: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.
Росіяни атакували в районі Бердичів: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог намагався прорвати оборону під Красногорівкою: дивіться на карті
Що відбувається на ПівдніНа Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував
Загарбники атакували біля Старомайорського: дивіться на картіНа Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Як змінився фронт на інших напрямкахНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 складу боєприпасів противника.