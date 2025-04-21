Попри перемир'я ворог атакував позиції ЗСУ: карта бойових дій 21 квітня

Україна вже 1153 дні протистоїть російській навалі на наші землі. Росіяни проводили на фронті атаки, попри оголошене Кремлем 30-годинне "перемир'я". ЗСУ успішно захищали свої території та зупиняли окупантів.

Протягом минулої доби на передовій зафіксовано 96 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також На більшості напрямків сторони обмінюються звинуваченнями в порушенні перемир'я: аналіз ISW

Ситуація на фронті 21 квітня

Росіяни завдали по українських населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню. Також для ураження було залучено 957 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку противник окупанти намагалися прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 12 атак. Противник намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

Лиманський напрямок станом на зараз: карта

На Сіверському напрямку росіяни тричі намагалися пройти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти провели п’ять атак біля Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 10 ворожих атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

Ситуація на Торецькому напрямку: карта фронту

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Успенівки, Преображенки, Андріївки та Розлива.

Бойові дії на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку російська армія чотири рази насувалася на позиції ЗСУ в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

У Курській області минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких — із РСЗВ. Захисники зупинили 16 штурмових дій росіян.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вели дзеркальні атаки на дії ворога та вразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога. Втрати російських загарбників склали 670 осіб.