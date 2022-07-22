Ворог зосередив сили в напрямку Бахмута й Краматорська: карта бойових дій станом на 22 липня

Протягом 149 днів українські воїни борються з російськими загарбниками. Найважче протистояння – на Донбасі та Півдні України.

Актуальну інформацію про те, що відбувається на фронті, оприлюднив Генштаб ЗСУ. російські військові зосередили сили на Краматорському й Бахмутському напрямку. Ворог продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів. На декількох напрямках ЗСУ придушили штурм окупантів.

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Яка ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.



Артилерійські обстріли на Слов'янському напрямку / Скриншот Liveuamap

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог здійснює систематичні обстріли позицій українських військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Також росія намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного та Івано-Дар'ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії в напрямку Верхньокам'янка – Верхньокам'янське, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік Стряпівки.



Ворог зосередив сили в напрямку Бахмута й Краматорська / Скриншот Liveuamap

Для ворога завершилися втратами штурмові дії у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів українські воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояковлівка, Малі Щербаки, Кам'янське та Полтавка. Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки.

Ворог веде оборону на Півдні

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони та ввів резервні підрозділи.

Окупанти завдали артилерійських обстрілів в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка.



Окупанти ведуть оборону зайнятих раніше позицій на Південнобузькому напрямку / Скриншот Liveuamap

Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили й окупанти відійшли.

Ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін. Терміни перевірки бойової готовності збройних сил білорусі продовжено до 31 липня.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Кам'янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА тактичного рівня.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб'яже.

Поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Повідомляється, що українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.



Карта бойових дій станом на 22 липня / Скриншот Liveuamap

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